تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا للأسبوع الثاني

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي لتصل الى معدل 136 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي .

وذكرت الإدارة في تقرير، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.249 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 544 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.793 ملايين برميل يوميا".

وأضافت، أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 136 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 38 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 174 الف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.707 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 657 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 214 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 212 الف برميل يومياً".

وبحسب التقرير، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغ معدل 175 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 77 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 71 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".