ریاضة

لاعب كوردي يحقق المركز الثاني في كيك بوكسينغ على مستوى العالم

author_image سوار أحمد
کوردستان أحمد شيخموس كيك بوكسينغ عامودا

أربيل (كوردستان24)- حقق اللاعب الكوردي السوري أحمد شيخموس، المركز الثاني في رياضة كيك بوكسينغ، على مستوى العالم لوزنه.

وجرت المباراة يوم السبت في مدينة إيسن الألمانية، بين أحمد شيخموس ولاعب تايلندي نال بطولة العالم لهذا الوزن لخمسة سنوات.

وحقق أحمد شيخموس العديد من البطولات في هذه الرياضة على حلبات ألمانية وأوروبية وكان آخرها بطولة المانيا وبطولة أوروبية.

ويقيم شيخموس في المانيا منذ 6 أعوام، أحب البوكسينغ ونال عدة بطولات للمبتدئين ليطور قدراته لاحقا ويحقق بطولات دولية، ويدخل عالم الاحتراف بعد نيلة بطولة المانيا.

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