محما خليل : استهداف حقوق كوردستان في الموازنة يعتبر اجهاضا للاستقرار السياسي. 

أربيل (كوردستان 24 ) -قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، محما خليل، الیوم الأحد، إن استهداف حقوق الإقليم في الموازنة من قبل بعض أعضاء المالية النيابية يعتبر اجهاضا للاستقرار السياسي.

وتابع خليل في تدوينه نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها كوردستان 24 :"إن الالتزام بالبرنامج الحكومي والاتفاق السياسي يحفظ للعراق نظامه الديمقراطي ووحدة شعبه وحقوقه في الموازنة ،وهذا يضر بمصلحة أصحاب الاجندات المشبوهة ."