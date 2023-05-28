سیاسة

هجوم روسي "كبير" بالطائرات المسيّرة على كييف يؤدي إلى قتل مدني

أوكرانيا تعلن إسقاطها 52 طائرة مسيَّرة خلال الهجمات الروسية على كييف
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العالم

‌أربيل (كوردستان 24 ) -قُتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم "كبير" بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة، وفق ما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

وناشد كليتشكو سكان العاصمة أن "یبقوا في الملاجئ. بسبب الهجوم هائل". وتابع قائلاً إن حريقاً اندلع أيضاً في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها أسقطت 52 طائرة مسيَّرة روسية من أصل 54 طائرة، في هجوم قالت إنّه حصل بعدد قياسي من الطائرات المسيَّرة إيرانية الصنع.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، إنّ المعلومات الأولية أشارت إلى أنّ الضربات الجوية تمثل أكبر هجوم بطائرات مسيَّرة على كييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط عام 2022، مضيفاً أنّ روسيا استخدمت طائرات شاهد المسيَّرة إيرانية الصنع في الهجوم.

المصدر : رویترز

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