أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الأحد 28 ايار 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 146.700 دينار عراقي
100 يورو = 158.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 182.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 7000 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 2850 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2010 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال عيار 24 = 475.000 دينار عراقي
1 مثقال عيار 21 = 420.000 دينار عراقي
1 مثقال عيار 18 = 355.000 دينار عراقي