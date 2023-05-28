أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الأحد 28 ايار 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 146.700 دينار عراقي

100 يورو = 158.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 182.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 7000 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 2850 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2010 دينار عراقي

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال عيار 24 = 475.000 دينار عراقي

1 مثقال عيار 21 = 420.000 دينار عراقي

1 مثقال عيار 18 = 355.000 دينار عراقي