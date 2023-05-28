استمرار التصويت في جولة الإعادة من سباق الرئاسة التركية

أربيل (كوردستان 24 ) - تتواصل في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وتحتدم المنافسة بين مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة المعارض كمال كليجدار أوغلو.

وأنهى أردوغان، الجولة الأولى متقدما بأربع نقاط مئوية على كمال كليجدار أوغلو.

ويحق لأكثر من 64 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.

وقد أكد وزير الداخلية التركي أن عملية الاقتراع تسير حتى الآن من دون مشاكل، مشيراً إلى نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع.

من جهة ثانية أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار أن الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم الكشف في وقت مبكر عن النتائج عقب إغلاق مراكز الاقتراع.

وأفادت أنباء صحفية بأن المسنين كانوا سباقين للإدلاء بالأصوات بعد فتح مراكز الاقتراع في المدينة الساحلية، مشيرا إلى أن الناخبين يخضعون للتدقيق في هوياتهم قبل الإدلاء بالأصوات.

حصل كمال كليجدار أوغلو على 44.9 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى مقابل 49.5 بالمئة لأردوغان، مما يعكس الدعم القوي الذي يتمتع به الرئيس على الرغم من تفاقم أزمة غلاء المعيشة واستطلاعات الرأي التي أظهرت قبل الانتخابات تقدم كليجدار أوغلو.

وعزت مراكز الاستطلاعات في وقت لاحق تلك النتيجة إلى زيادة غير متوقعة في دعم القوميين وقت التصويت.

ويقول أردوغان إن التصويت لصالحه سيضمن الاستقرار بعد أن حصل تحالفه على أغلبية برلمانية.