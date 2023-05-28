سیاسة

فريق فني سعودي يصل سوريا لفتح السفارة في دمشق

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط السعودية سوريا سفارة دمشق

أربيل (كوردستان24)- وصل فريق فني سعودي إلى دمشق، لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة في العاصمة السورية، وذلك بعد التوافق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

والتقى الفريق السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، بمقر وزارة الخارجية في دمشق .

فيما أعرب سوسان عن ترحيب بلاده واستعدادها وجاهزيتها لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي، وفق ما ذكر موقع "العربية".

وتأتي الزيارة بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في التاسع من مايو الجاري استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا.

وكانت دمشق استعادت عضويتها في الجامعة العربية باجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة يوم السابع من مايو 2023، بعد غياب ما يقارب 12 سنة.

سبق هذا الاجتماع لقاء تشاوري منتصف أبريل الماضي في مدينة جدة، جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، من أجل مناقشة سبل حل الأزمة السورية وعودة دمشق إلى الحضن العربي، وشروط تلك العودة.

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