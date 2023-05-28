سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفداً مشتركاً من الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي ومؤتمر الشباب الكورد

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني منظمة الشباب الديمقراطي

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 28 أيار 2023، في أربيل، وفداً مشتركاً من الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي ومؤتمر الشباب الكورد.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس الشباب الديمقراطي العالمي، مايكل دوست في كلمة عن رغبة منظمتهم بتعميق علاقات الصداقة مع الشعب الكوردي، ودعمها للقضية المشروعة لشعب كوردستان.

 كما عبّر عن تقديرهم لنضال شعب كوردستان وبسالة قوات بيشمركة كوردستان في الحرب ضد الإرهاب والدفاع عن الإنسانية، مبدياً إعجابه باتساع وترسخ ثقافة التعايش المشترك والانسجام القومي والديني في إقليم كوردستان. 

وإلى جانب الترحيب بالوفد الضيف، استعرض الرئيس بارزاني نبذة عن تاريخ ونضال شعب كوردستان من أجل الحرية والتعايش.

يشار إلى أن الوفد يضم أيضاً ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ورئاسة الشباب السياسي الأوروبي، وحزب الشباب الجديد السويسري، وحزب بيرلا لابيرتا الإيطالي والحزب الديمقراطي الصربي.

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