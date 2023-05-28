سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من الحركة الإسلامية الكوردستانية

author_image سوار أحمد
کوردستان الحركة الاسلامية الرئيس بارزاني اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد 28 أيار مايو 2023، وفدا رفيعا من الحركة الإسلامية الكوردستانية، برئاسة مرشد الحركة عرفان علي عبد العزيز، في أربيل.

وخلال اللقاء تبادل المجتمعون الآراء بخصوص التطورات السياسية في العراق والمنطقة، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وتم تسليط الضوء على الوضع السياسي الداخلي في كوردستان، وضرورة إجراء الانتخابات والتمسك بالقيم والمصالح الوطنية العليا.

وخلال الاجتماع نفسه، ثمن الرئيس بارزاني المواقف الوطنية والتاريخية للحركة الإسلامية الكوردستانية، وأكد على أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين.

ب

 

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