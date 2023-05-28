سیاسة

الاستخبارات تعتقل إرهابيين خطرين بعد استدراجهما من إحدى دول الجوار

author_image سوار أحمد
العراق الإعلام الأمني اعتقال ارهابيين خطرين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن وكالة الاستخبارات تمكنت من استدراج إرهابييْنِ خطريْنِ من إحدى دول الجوار.

وقالت الخلية في بيان، "استناداً الى المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية أمنية استمرت عدة أيام من إلقاء القبض على إرهابييْنِ اثنين بعد استدراجهما من إحدى دول الجوار في محافظة نينوى، أحدهما يعمل قناصاً والآخر في التسليح  والتفخيخ أبان عمليات التحرير".

وأضافت، أنه "تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما على القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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