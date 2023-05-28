عثمان بايدمير: كان من المهم أن يكون للكورد مرشح للرئاسة التركية

أربيل (كوردستان 24 ) - قال عثمان بايدمير أنه من المهم أن يكون هناك مرشح كوردي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية.

وأضاف أن الكورد يجب أن يتحدوا من أجل تحقيق أهدافهم.

قال السياسي الكوردي عثمان بايدمير لكردستان 24 ، اليوم الأحد 28 مايو 2023 ، إنه من المهم أن يكون هناك مرشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية وأن تدعمه الأحزاب السياسية الكوردية.

وتابع بايدمير : بفوز مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية وسيطرة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على البرلمان ، يمكن للكورد في تركيا أن یتنفسوا قلیلا ويحاولون تمرير بعض القوانين لصالح الكورد في البرلمان.

وبشأن مستقبل الكورد في تركيا ، قال بايدمير إن الكورد يجب أن يتحدوا لتحقيق أهدافهم مشددا ، لقد أراد الشعب الكوردي دائمًا إثبات وجوده والعيش بسلام مع جيرانه وضمان حقوقه.

كلام عثمان بايدمير جاء في اليوم الثاني من مؤتمر لوزان بسويسرا بمناسبة مرور 100 عام على معاهدة لوزان التي قسمت كوردستان الى اربعة اجزاء.

مؤتمر لوزان الذي بدأ يوم أمس السبت و يستمر ليومين، وعقدت أربع حلقات نقاشية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية في جميع أنحاء كوردستان الأربعة،

كما يشارك في المؤتمر عددا من القيادات السياسية الكوردية مثل هشيار زيباري وهيمن هورامي من الديمقراطي الكوردستاني وملا بختيار من الاتحاد الوطني بالاضافة الى أبناء الجالية الكوردية في المهجر والناشطين من جميع أنحاء كوردستان الأربعة ، كما سيحضر المؤتمر بعض النشطاء الأمريكيين والأوروبيين والاتراك.