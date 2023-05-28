انتهاء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بتركيا

أربيل (كوردستان 24)- انتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي، الأحد، بعد انطلاقها الساعة الثامنة صباحاً.

وتنافس في جولة الإعادة كل مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفق النتائج النهائية للانتخابات.​​​​​​​

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد.

كما أدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم في الممثليات لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم 24 أيار مايو الجاري.

ومع حلول الساعة 17:00 من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية.

وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17:00، فسيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ 11 المتضررة من زلزال 6 شباط فبراير 2023، لإجراء الاقتراع بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

وحظرت الهيئة العليا للانتخابات تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر عن البث بشأن الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة "نعم" أو "تفضيل" عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.

المصدر: وكالة الأناضول