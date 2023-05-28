"سومو" تكشف كمية النفط المصدّر وإيراداته خلال نيسان الماضي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" عن حجم صادراتها من الخام وإيراداته خلال شهر أبريل نيسان الماضي.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن مجموع صادرات النفط من حقول وسط العراق وجنوبه، خلال نيسان الماضي، بحسب إحصائية شركة (سومـو) ، بلغت 98 مليون و634 ألف و947 برميل.

بينما بلغت إيرادات النفط المصدّر 7 مليارات و699 مليوناً و272 ألف دولار، مشيرةً إلى أن معدّل سعر البرميل الواحد بلغ 78.058 دولاراً.

في غضون ذلك، لفتت وزارة النفط في بيانٍ لها، الأحد، أن 36 شركة عالمية حمّلت الكميات المصدرة من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث .