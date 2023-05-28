الحلبوسي مهنئاً بتخرج طلاب جدد من الجامعة الأمريكية في كوردستان: يجب تقديم الدعم الكامل لقطاع التعليم

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تخرج دفعة جديدة من الطلاب من الجامعة الأمريكية في كوردستان، مؤكداً ضرورة إبداء المزيد من الاهتمام والدعم لقطاع التعليم في الإقليم والعراق.

جاء ذلك، في كلمة لـ محمد الحلبوسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في مراسم حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة الجامعة الأميركية بدهوك، بحضور الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال محمد الحلبوسي، "يسعدني أن أقف هذا اليوم مهنئاً في حفل تخرج الجامعة الأمريكية في كوردستان لكوكبة من الطالبات والطلاب الذين عملوا جاهدين خلال السنوات الماضية ليصلوا إلى هذه المرحلة الهامة من حياتهم".

وأضاف "كما أتقدم بالتنهئة الخالصة والصادقة إلى إقليم كوردستان قيادة وشعباً على هذا الصرح العلمي والكوادر المتميزة وكوكبة الشباب التي ستتخرج اليوم من هذه الجامعة ذائعة الصيّت العالمي ليُسهموا في بناء وتطوير الإقليم والعراق".

وفيما يأتي نص كلمة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي:

السيد الرئيس مسعود بارزاني المحترم

الأخ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المحترم

الأخ رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني المحترم

السيدات والسادة رئيس وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة الأمريكية في إقليم كوردستان المحترمون

أصحاب المعالي والسعادة

الطلاب المتخرجون وعائلاتهم الكريمة المحترمون

الضيوف الكِرام جميعاً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أقف هذا اليوم مهنئاً في حفل تخرج الجامعة الأمريكية في كوردستان لكوكبة من الطالبات والطلاب الذين عملوا جاهدين خلال السنوات الماضية ليصلوا إلى هذه المرحلة الهامة من حياتهم من خلال نجاحهم الأكاديمي وتفانيهم في تحقيق التفوق وهم يحتفلون اليوم بإنجازهم متطلعين إلى بداية حياتهم المهنية بفضل تفانيهم ودعم عوائلهم المساندين والواقفين إلى جانبهم طوال هذه الرحلة الشاقة والشيقة من حياتهم الدراسية.

كما أتقدم بالتنهئة الخالصة والصادقة إلى إقليم كوردستان قيادة وشعباً على هذا الصرح العلمي والكوادر المتميزة وكوكبة الشباب التي ستتخرج اليوم من هذه الجامعة ذائعة الصيّت العالمي ليُسهموا في بناء وتطوير الإقليم والعراق فهم يفتحون اليوم صفحة جديدة في حياتهم ليكونوا جيلاً ناجحاً طامحاً للشعور بروح المواطنة والعمل بشكل تشاركي وموحد ضمن مفهوم الحقوق والواجبات ويتحمل مسؤولياته تجاه العراق فالعمل على خلق جيل مثقف ومتعلم يعي حقوقه وواجباته يعد من أهم الأولويات في بناء مستقبل مشرق ومستدام تحت مظلة الدستور بنصوصه وتطبيقاته العملية.

نحن ندرك جيداً أهمية الاهتمام بقطاع التعليم وتعزيز دوره في بناء مجتمعات متقدمة مزدهرة ويجب تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع من كافة السلطات ويكون جزءاً من منهاج القيادات والأحزاب.

أتمنى لكم مستقبلاً زاهراً مليئاً بالنجاحات والفرص وأن تكونوا قدوة للأجيال القادمة في التفوق والنجاح وتذكروا أن العلم والمعرفة هم سلاحكم لتحقيق التغيير والتقدم لأنفسكم ووطنكم.

تهانينا مرة أخرى لكم ولعوائلكم الكريمة ولإقليم كوردستان

وبالتوفيق والنجاح في مسيرتكم المقبلة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته