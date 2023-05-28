نيجيرفان بارزاني: محاولة انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان أمرٌ غير مقبول

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن حماية كيان إقليم كوردستان يكون بتحقيق الوحدة بين جميع الأطراف السياسية.

جاء ذلك، في كلمةٍ لـه خلال مشاركته، اليوم الأحد، في مراسم حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة الجامعة الأميركية بدهوك، بحضور الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وشجّع رئيس الإقليم في كلمته، خريجي الجامعات على بذل كل جهد ممكن من أجل الابتكار وتنويع الاقتصاد والاستفادة من التقنيات الجديدة والحديثة.

مضيفاً أنه من أجل أن "نظل مجتمعاً حيوياً وتقدمياً، يجب أن نستمر في مواكبة مستجدات العصر".

في غضون ذلك، دعا نيجيرفان بارزاني الشباب وخريجي الجامعات إلى المحاولة والمشاركة في حل مشاكل المجتمع وتنمية مواهبهم بالأفكار العلمية المبتكرة والتفكير النقدي.

وحثَّهم على عدم الاعتماد فقط على العمل في القطاع العام، قائلاً: "يمكنهم إثبات أنفسهم لإيجاد فرص عمل مماثلة لنجاحهم في التعليم".

وأضاف: "يجب أن نفتخر بالنموذج الناجح لخريجي الجامعات في خلق فرص عمل للآخرين ويجب أن تستمر هذه الجهود وستواصل حكومة إقليم كوردستان في دعمهم".

وبخصوص الوضع في العراق وإقليم كوردستان، قال نيجيرفان بارزاني: "بعد الاتفاق بين أربيل وبغداد، شعر الجميع بالاستقرار، لكن هناك بعض المحاولات لتشويه الوضع".

ودعا جميع الأطراف إلى "التمسك بوحدة الصف وحماية المصالح العليا للعراق وإقليم كوردستان، وعدم السماح لتشويه الأوضاع".

وفي جزءٍ آخر من كلمته، قال رئيس إقليم كوردستان: "إن ما يثير القلق هو محاولة بعض الأطراف عرقلة الاتفاقيات وانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وهو أمرٌ غير مقبول".

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاقيات، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الطريق الصحيح هو الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات بين الطرفين.

وقال: "في العراق وإقليم كوردستان يجب أن نتعلم من الماضي، لقد سئم المواطنون الصراعات السياسية، يجب أن نراجع أنفسنا، ونضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات".

وأضاف: "فقط من خلال الوحدة وقبول الآخر والتضامن يمكننا حماية الكيان الاتحادي والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والتقدّم نحو مستقبل أفضل".