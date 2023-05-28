سیاسة

بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه في مكتب المندلاوي

وشددوا على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن
author_image أحمد حاجي
العراق السوداني الإطار التنسيقي الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- عقد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، اجتماعاً بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، "استضاف محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بمكتبه الخاص اليوم الأحد 28 أيار 2023، الاجتماع الدوري لقيادات قوى الإطار التنسيقي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف "وجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة بينها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)، والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية".

وتابع أن المجتمعون أكدوا "على أهمية تضافر الجهود من أجل تقديم الخدمات التي يتطلع إليها الشعب، ودعم الحكومة في تطبيق البرنامج الوزاري الذي جرى التصويت عليه داخل مجلس النواب، واحترام سلطة القانون وحل الخلافات والمشاكل وفقاً لذلك".

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