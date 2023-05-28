سیاسة

مسرور بارزاني يهنّئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني ورجب طيب أردوغان
مسرور بارزاني ورجب طيب أردوغان
کوردستان مسرور بارزاني رجب طيب أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا لولاية ثانية.

وغرّد رئيس حكومة كوردستان عبر تويتر: "أهنّئ السيد رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيساً لتركيا، آمل خلال فترة رئاسته أن نعزز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا".

جاء ذلك، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الأحد، فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال أمام أنصاره "فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب وأشكره على التصويت"، مضيفاً: "الشعب حمّلنا مسؤولية الحكم لخمس سنوات مقبلة".

 

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