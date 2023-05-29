إسرائيل تستهدف محيط دمشق بغاراتٍ جويّة

أربيل (كوردستان 24)- شنّت طائراتٌ حربية في وقتٍ متأخر من مساء الأحد، غاراتٍ نُسِبت لإسرائيل، استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة سانا السورية الرسمية، إن إسرائيل "نفّذت" غارات جوية من اتجاه الجولان السوري "مستهدفةً بعض النقاط بمحيط دمشق".

مضيفةً أن الدفاعات الجوية السورية "تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها"، مشيرةً في الوقت ذاته، نقلاً عن مصدرٍ عسكري، أن الخسائر كانت مادية.

من جانبها، أفادت وكالة فرانس برس مساء الأحد، بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش).

وتعدُّ هذه الغارة هي الأولى التي تستهدف دمشق منذ أواخر مارس آذار، بعد أن قصفت إسرائيل مواقع بمحيط مدينة حلب بداية مايو أيار الجاري، أسفرت عن وقوع قتلى.

واستهدفت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عبر مئات الطلعات الجوية، مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

لكن نادراً ما تُعلن تل أبيب تنفيذ ضرباتٍ في سوريا، رغم تكرار الحديث عن مواصلة تصديها لما تصفه بمحاولات إيران في ترسيخ وجودها العسكري في البلاد.

وتشهد سوريا منذ عام 2011، نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وتهجير ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها، وإلحاق دمارٍ هائل بالبنى التحتية.