مدير عام الجمارك: الكابینة التاسعة فی حكومة إقلیم كوردستان أجرت إصلاحات جيدة على المعابر الحدودية

أربيل (كوردستان 24 ) - قال المدير العام للجمارك في إقليم كوردستان ، إن الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان أجرت إصلاحات جيدة في المعابر الحدودية لإقليم كوردستان.

وأضاف أن المعابر الحدودية لحكومة الاقليم تدار بشكل أفضل من المعابر الحدودية العراقية.

وصدر اليوم الاثنين 29 ايار 2023 تقرير (أثر مشكلة المعابرالحدودية على اقتصاد وعائدات اقليم كوردستان) في اطار مشروع تعزيز المساءلة وسيادة القانون بمساعدة مؤسسة ( NED ) الامريكية .

وألقى سامال عبدالرحمن مدير عام الجمارك في إقليم كوردستان كلمة خلال الحفل ،اشار فيها :" الكابينة التاسعة قامت بأجراء إصلاحات جيدة في المعابر الحدودية ، بما في ذلك "جعلنا نظام إدارة هذه المعابر إلكترونيًا.

وبحسب مدير عام الجمارك ، فإن جميع المعابر الحدودية في إقليم كوردستان تعمل إلكترونيا ، فيما تعمل المنافذ الحدودية العراقية الاخرى يدويا.

وأضاف عبد الرحمن: "عائدات معابر حكومة إقليم كوردستان أعلى من عائدات جميع منافذ العراق،وهذا دليل على أن معابرنا تدار بشكل أفضل بكثير من المعابر العراقية".

وتابع : باعتراف مسؤولي الحكومة العراقية أنفسهم إن 10 في المائة فقط من عائدات المعابر الحدودية تعود إلى خزينة الحكومة ، لكن إذا قارناه بكل الفساد الموجود ، فإن 85 في المائة من عائدات المعابر الحدودية تعود إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان.

وتبلغ عدد المعابر البرية التي تربط إقليم كوردستان بتركيا، ثلاثة معابر،وهي إبراهيم الخليل بمحافظة دهوك، و"سر زيري" بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك ومؤخا أفتتح معبر ثالث وهو معبر " زيت " .

وكان المشرف على الإدارة المستقلة في سوران هلكورد شيخ نجيب، أشار في وقتٍ سابق، خلال افتتاح معبر "زيت " الدولي الحدودي مع تركيا ،إلى أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تعمل بشكلٍ جدي لرفع مستوى التجارة، وتعدُّ حدود إدارة سوران المستقلة موقعاً استراتيجياً لهذا الغرض.

وقال: "مع افتتاح معبر "زێت" الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا ستدخل التجارة في الإقليم بشكلٍ عام وقضاء (مێرگەسۆر) بشكلٍ خاص في مرحلةٍ جديدة".

كما توجد خمسة معابر حدودية تربط إقليم كوردستان مع الجمهورية الايرانية وهي ( برويز خان وباشماغ ومرزي جيلي في حدود محافظة السليمانية وحاج عمران في حدود محافظة أربيل ) .