ریاضة

العراق يودّع كأس العالم للشباب دون تسجيل أهداف

حصد العراق نقطة وحيدة بالتعادل مع إنكلترا ليودع المونديال بالترتيب الرابع
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من مباراة المنتخب العراقي
من مباراة المنتخب العراقي
العراق كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- أنهى المنتخب العراقي مشاركته في مونديال الشباب بالتعادل (0-0) مع نظيره الإنجليزي، مساء الأحد على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة الثالثة "الأخيرة" لحساب المجموعة الخامسة من المسابقة.

وحصد العراق نقطته الوحيدة ليودع المونديال بالترتيب الرابع، فيما أصبح رصيد إنجلترا 7 نقاط في الصدارة، بينما حلت أوروغواي في المركز الثاني (6 نقاط) وتونس بالمركز الثالث (3 نقاط).

وكان المنتخب العراقي قد خسر مبارتيه الأولى والثانية، مع الأورغواي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة،  وتونس بثلاثة أهداف دون رد.

وودع الشباب العراقي البطولة دون تسجيل أي هدفٍ في المباريات الثلاث التي خاضها.

 

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