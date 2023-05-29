سیاسة

الجيش العراقي يمنع المزارعين الكورد من حرث محاصيلهم  في إحدى قرى كركوك

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) -أستولى الجيش العراقي على آلة حصاد زراعية وسائقها في قرية طوبزاوا جنوب كركوك بالاضافة الى منع المزارعين الكورد من حرث أراضيهم .

وقال مزارع في القرية لكوردستان 24: "منذ فترة وجيزة جاءت قوة من الجيش العراقي وأخبرتنا أنه لا يسمح لنا بحرث محاصيلنا وبقوة السلاح منعونا من عملية الحرث وأستولوا على آلة الحصاد مع سائقها .

وطالب الفلاح القيادة الكوردية وممثلي الكورد في مجلس النواب العراقي  بالتدخل ومنع هذه الممارسات والاعتداءات  وحل مشكلتهم حتى لا تضيع جهود وتعب عام كامل .

وبناءا على شكوى من العرب المستقدمين الذين يملكون سندات من عهد  نظام  البعث وقف الجيش العراقي ضد المواطنين والمزارعين الكورد ومنعهم من ممارسة أعمالهم الزراعية في حدود محافظة كركوك  .

وكان شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب قد دعا في وقت سابق من خلال بيان "إلى الإسراع في تشريع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل للحد من ظاهرة الإعتداءات والتجاوزات على الفلاحين الكورد والتركمان من أبناء محافظة كركوك ".

وتشهد المحافظة بين فترة وأخرى هجمات يشنها وافدون عرب، وهم من خارج كركوك، بهدف الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد. 

 

 

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