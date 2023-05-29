اقتصاد

إقليم كوردستان وإيران يبحثان مد شبكة الكهرباء والغاز

من المقرر انعقاد اجتماع شامل لمحافظي ومشرفي الإدارات المستقلة في إقليم كوردستان مع مسؤولين إيرانيين الاسبوع المقبل
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
کوردستان سوران جومان حاج عمران

أربيل (كوردستان 24)- بحث إقليم كوردستان وإيران، اليوم الاثنين، إمكانية مد شبكة الكهرباء والغاز إلى إدارة سوران المستقلة بالإقليم.

جاء ذلك، في لقاءٍ جمع وفداً من إدارة سوران المستقلة ووفد أعمال من محافظة أورمية الإيرانية في حاج عمران لبحث مد شبكات الكهرباء والغاز من إيران إلى إقليم كوردستان.

وقال قائممقام جومان، سوارا أكرم لكوردستان 24: "هذا الاجتماع هو الثالث خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، بشأن المشاكل الفنية في كهرباء حاج عمران والتي توفّرها إيران".

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "المشكلة هي مالية، والاجتماع الذي عُقِد اليوم كان بهدف مناقشة الموضوع".

ولفت إلى أن الوفدان ناقشا اليوم "آلية إيصال الغاز من إيران إلى جومان ومنطقة بالكايتي بالكامل، والكهرباء إلى إقليم كوردستان، لكن ذلك يتطلب عقداً شاملاً حتى يلتزم الطرفان به".

وبحسب أكرم، من المقرر انعقاد اجتماعٍ شامل لمحافظي ومشرفي الإدارات المستقلة في إقليم كوردستان مع مسؤولين إيرانيين الاسبوع المقبل.

وقال: "يهدف الاجتماع القادم لمناقشة عدة مواضيع بمزيدٍ من التفصيل، من أبرزها بحث المشكلة المالية في كهرباء حاج عمران".

 

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