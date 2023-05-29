ثقافة وفنون

أحد أبطال "غربة" وصناع "افتح يا سمسم".. الموت يغيّب الفنان السوري أسامة الروماني

author_image سوار أحمد
سوریا اسامة الروماني وفاة ممثل سوريا

أربيل (كوردستان24)- غيّب الموت الفنان السوري أسامة الروماني، صباح الإثنين، في دمشق، عن عمر 81 عامًا، إثر احتشاء في عضلة القلب، بحسب ما أفادت الوكالة السورية للأنباء.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحل أسامة الروماني، وقالت في بيان: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم، وفاة الزميل الفنان القدير أسامة الروماني، إنا لله وإنا إليه راجعون".

و"الروماني" من مؤسسي المسرح القومي السوري، حيث بدأ مسيرته الفنية من على خشبات مسارح الشام، مطلع ستينيات القرن الماضي، ومن أشهر أدواره المسرحية، مشاركته في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و "غربة" إلى جانب أحد رفاق دربه الفنان السوري دريد لحام.

وقدم الراحل أدواراً تلفزيونية، في السبعينيات، ومطلع الثمانينيات، لكنه غاب طويلاً عن المشهد، ليعود للدراما السورية بشخصية الرئيس السوري الراحل أديب الشيشكلي في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل "حمام القيشاني" تحت إدارة شقيقه الراحل الفنان والمخرج هاني الروماني.

وكانت عودة الروماني من خلال عشارية "وثيقة شرف" تحت إدارة المخرج باسم السلكا، في العام 2021، الذي جمعه مجددًا برفيق الدرب الفنان دريد لحام، في مسلسل "على قيد الحب" الذي عُرضَ في موسم دراما رمضان 2022.

وفي الموسم ذاته شارك الراحل أسامة الروماني في مسلسل "كسر عضم" تحت إدارة المخرجة رشا هشام شربتجي، التي اختتم معها مسيرته الفنية بدورٍ رئيسي في مسلسل "مربى العز"، وعرُض في موسم دراما رمضان الماضي 2023.

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