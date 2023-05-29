هجوم روسي جديد على كييف وقصف موقع عسكري في غرب أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- استهدفت غارة جوية روسية جديدة صباح الإثنين كييف، ما أدّى إلى إصابة شخص بجروح على الأقل، فيما اعترفت السلطات الأوكرانية في بيان نادر بأنّ موقعاً عسكرياً في غرب البلاد تعرّض للقصف في سلسلة ضربات ليلية.

وبعد ساعات من إعلان كييف، أكّدت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت ليلاً "مطارات" في أوكرانيا و"دمّرت" كلّ أهدافها.

وقالت في بيان "دُمّرت كل الأهداف المحدّدة"، من دون أن تحدّد مواقع الضربات. وأضافت "أُصيبت مواقع قيادة ومراكز رادار ومعدات طيران ومنشآت مستخدمة لتخزين أسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية".

وبعد القصف الليلي، سمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية في الصباح، أعقبتها سلسلة من الانفجارات عند حوالى الساعة 11,10 صباحاً بالتوقيت المحلي (08,10 بتوقيت غرينتش).

وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات "في أحياء في وسط" المدينة. من جهتها، أكدت الإدارة العسكرية في كييف "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي".

وكثّفت روسيا هجماتها الجوية على العاصمة الأوكرانية منذ بداية الشهر الحالي، وشنت جميعها تقريبا حتّى الآن خلال الليل.