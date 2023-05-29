كوردستان تقدم تسهيلات كبيرة للمزارعين لتصدير محاصيلهم إلى الخارج

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الإثنين 29 أيار 2023، تقديم تسهيلات كبيرة للفلاحين لتصدير محاصيلهم الزراعية ومنتجاتهم المحلية إلى الخارج.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، ان التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة كوردستان، قدمت تسهيلات كبيرة للتجار الراغبين في تصدير المنتجات الزراعية المحلية الى الخارج، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدة على وجوب أن "تصدر المنتجات والمحاصيل باسم وعلم كوردستان".

وقامت عدة مصانع محلية وبمساعدة الحكومة بتعبئة منتجات مزارعي كوردستان في أكياس وعلب كرتونية خاصة، ودونوا عليها جملة: (صنع في كوردستان ليتم تصديرها وبيعها في الأسواق العالمية.

وزار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت، سهل زرارتي في محافظة أربيل، واطلع عن كثب على أوضاع المزارعين والفلاحين، كما شارك في عملية حصاد المحاصيل، حيث بدأت سايلوهات (صوامع) إقليم كوردستان في استلام القمح من الفلاحين.

وخلال جلسة مع عدد من مزارعي المنطقة، أكد رئيس الحكومة أن حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدة لبذل أقصى الجهود من أجل زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق منتجات مزارعي كوردستان بطريقة تهدف إلى تبديد قلقهم وهواجسهم بشأن تسويق منتجاتهم.