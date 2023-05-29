التربية الإتحادية تعلن قطع الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على قطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، خلال الامتحانات الوزارية المتوسطة والإعدادية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه" بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير التربية باستنفار الجهود استعداداً لانطلاق الامتحانات العامة المتوسطة والإعدادية، داعياً إلى توحيد الصفوف لإنجاح العملية الامتحانية، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع القيادات العليا بحضور الوزارات الساندة والوكيلين الإداري والفني ومدير عام التقويم والامتحانات ومدير عام الشؤون المالية".

وأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بحسب البيان، على عدة توصيات جوهرية تصدّرها النزول الميداني وتوفير الفرق الصحية بالقرب من القاعات الامتحانية واختيار العناصر الكفوءة التي تتمتع بحسن السلوك لإدارة المراكز والتعامل بأسلوب تربوي مرن مع الطلبة المؤدين للامتحان.

ووجه الجبوري بـ" تشكيل لجان متابعة تساند اللجان الفرعية في مهمتها بالتعاون مع الأمن والكهرباء والصحة والتعليم العالي والاتصالات، فضلاً عن التنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإغلاق الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات والمعلومات المضللة لإرباك الطلبة"، منوهاً إلى" استحصال موافقة مجلس الوزراء بقطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً".

وأشار إلى" دور وزارة الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية للمراكز الامتحانية بالاضافة إلى الدور المتميز للقوات الأمنية في حماية وحفظ الأسئلة وجميع الجهات المعنية بعد نجاح امتحانات الدراسة الابتدائية".

بدوره، لفت الوكيل الفني رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري اللامي، إلى محاور التحضيرات الجارية والمستلزمات الضرورية والتكنيكات الحديثة الموضوعة لتأمين الامتحانات".