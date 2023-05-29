مجلس أمن إقليم كوردستان يلقي القبض على 667 شخصاً بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأسايش في مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الإثنين 29 أيار 2023، القبض على 667 شخصاً بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، "اعتقلت أجهزة مجلس أمن إقليم كوردستان 667 شخصاً بتهمة تجارة وتعاطي المواد المخدرة".

وتابعت "كما ضبطت" المديرية "45 كيلو و80 غراماً من المواد المخدرة، منها 530 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون، و2774 شريطاً من حبوب الترامادول، و70 كيلوغراماً من أوراق الشاي الممزوجة مع مواد مخدرة من نوع الهيروين".

وفيما يلي نص البيان:

بيان من مجلس أمن إقليم كوردستان

اعتقلت أجهزة مجلس أمن إقليم كوردستان 667 شخصاً بتهمة تجارة وتعاطي المواد المخدرة، كما ضبطت 45 كيلو و80 غراماً من المواد المخدرة، منها 530 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون، و2774 شريطاً من حبوب الترامادول، و70 كيلوغراماً من أوراق الشاي الممزوجة مع مواد مخدرة من نوع الهيروين.

في إطار الجهود المستمرة لمجلس أمن إقليم كوردستان، ومن أجل الاستقرار المجتمعي، ومكافحة المواد المخدرة، وبناء مجتمع صحي، في الفترة الممتدة من 23 كانون الثاني 2023 ولغاية 22 أيار 2023، ألقت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأسايش في مجلس أمن إقليم كوردستان، بالتعاون مع المديريات الأخرى، القبض على 667 شخصاً بتهمة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة، ومن بين هؤلاء تم القبض على 285 شخصاً بتهمة شراء وبيع المخدرات وعدد منهم تجار كبار.

كما تم ضبط 45 كيلو و80 غراماً من المواد المخدرة والتي تتكون من (34.161 كيلوغراماً من الكريستال، 1.5 كيلوغراماً من الهيروين، 3.960 كيلوغراماً من الحشيش، 4.585 كيلوغراماً من الأفيون، 374 كيلوغراماً من الجامايكا، 500 غراماً من الماريجوانا)، كما ضبطت 530 كيلوغراماً من الحبوب من نوع الكبتاغون، و2774 شريطاً من حبوب الترامادول، و70 كيلوغراماً من أوراق الشاي الممزوجة مع مواد مخدرة من نوع الهيروين، وفُتحت لجميع المتهمين محاضر التحقيق، وتمت إحالتهم إلى قاضي المحكمة.

وندعو المواطنين إلى الامتناع عن تعاطي مثل هذه المواد، فضلاً عن التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عند الاضطلاع على أي معلومة بشأن تجارة وتعاطي المواد المخدرة.