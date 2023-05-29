أمن

بدء تدريبات واسعة النطاق لمقاتلات حلف الأطلسي في شمال أوروبا

وقال الكولونيل إيلو "هذه أكبر مناورات تنظم حتى الآن".
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الأعلام الوطنية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي
الأعلام الوطنية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي
العالم حلف شمال الأطلسي شمال أوروبا تدريبات واسعة النطاق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن سلاح الجو الفنلندي أن تدريبات واسعة النطاق تشمل نحو 150 طائرة مقاتلة من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بدأت الاثنين في فنلندا والسويد والنروج.

في هذه الدول المجاورة لروسيا، تستمر هذه المناورات نحو أسبوعين بحسب هلسنكي العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي والتي تدير عملية "Arctic Challenge".

وقال الكولونيل هنريك إيلو من سلاح الجو الفنلندي لوكالة فرانس برس إن "التدريبات بدأت (...) أول عملية تناوب جارية".

أنهت هذه الدولة الاسكندينافية عقوداً من الحياد القسري ثم عدم الانحياز العسكري بعد الحرب في أوكرانيا من خلال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مطلع نيسان أبريل.

تضم هذه المناورات التي تنظمها الدول الاسكندينافية كل سنتين منذ 2013، هذه السنة 14 دولة (12 عضواً في حلف شمال الأطلسي وكذلك السويد التي هي في طور عملية الانضمام، وسويسرا).

وتشارك في التدريبات التي يفترض أن تنتهي في 9 حزيران يونيو، مقاتلات أف-35 أمريكية ومن عدة دول أوروبية، ورافال وميراج فرنسية وأف-16 دنماركية وهولندية وطائرات أف-18 فنلندية وسويسرية وغريبن سويدية.

وقال الكولونيل إيلو "هذه أكبر مناورات تنظم حتى الآن".

ستتمركز الطائرات في شمال النروج والسويد وفنلندا وكذلك في قاعدة بيركالا-تامبيري الفنلندية.

تتزامن التدريبات مع اجتماع لوزراء خارجية الحلف في أوسلو هذا الأسبوع وكذلك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى فنلندا الخميس والجمعة.

 

المصدر: AFP

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