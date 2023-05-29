المستشار الألماني يدعو أردوغان إلى زيارة برلين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المستشار الألماني الاثنين أنه دعا الرئيس التركي الذي أُعيد انتخابه رجب طيب أردوغان إلى زيارة برلين خلال مكالمة هاتفية، وذلك بهدف إعطاء "زخم جديد" للتعاون بين البلدين.

وقال المتحدث باسم أولاف شولتس في بيان إن ألمانيا وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، تريدان "منح التعاون بين الحكومتين زخماً جديداً" و"التفاهم حول أولويات مشتركة"، موضحاً أنه بناء على ذلك "تمت دعوة (أردوغان) لزيارة برلين" من دون أن يعلن موعداً محدداً.

وأضاف المتحدث أن الجانبين "يريدان العمل معاً على تنمية جيدة لشرق البحر المتوسط وعلى القرارات التي ستتخذ في حلف شمال الأطلسي وعلى علاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي".

من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان دعا إلى "اتخاذ مبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية" التي شهدت تراجعاً في الأعوام الاخيرة.

وفي ما يتصل بالحلف الأطلسي، يتطلع الحلفاء إلى موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى الحلف الدفاعي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويعرقل أردوغان ترشح السويد متهماً ستوكهولم بإيواء معارضين أتراك لديهم صلات بحزب العمال الكوردستاني المحظور.

واحتفل أنصار أردوغان في ألمانيا بانتصاره طوال ليل الأحد الاثنين، علماً بأن هذا البلد يضم جالية تركية كبيرة.

وحصد أردوغان 67 في المئة من أصوات الناخبين في ألمانيا والذين قدر عددهم بمليون ونصف مليون.

المصدر: AFP