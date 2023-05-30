مجتمع

قلم أدولف هتلر الشخصي في مزاد

وسيشمل المزاد بيع قطع تاريخية أخرى، مثل صورة أصلية لهتلر موقعة بخط يده
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يعرض قلم رصاص مطلي بالفضة كان ملكاً للزعيم النازي أدولف هتلر في مزاد خلال شهر يونيو المقبل، ويتوقع أن يباع القلم بما يتراوح بين 75 ألف دولار و 100 ألف دولار أمريكي.

ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، يعتقد أن القلم كان هدية للزعيم النازي من شريكته إيفا براون، في عيد ميلاده الثاني والخمسين، في 20 أبريل 1941.

قلم الرصاص، الذي اشتراه أحد هواة تجميع التحفيات في مزاد عام 2002، عليه نقش باللغة الألمانية ينتهي بـ"Eva"، ويحمل الحرفين "A" و"H"، في إشارة أدولف هتلر.

وسيشمل المزاد المقرر في مدينة بلفاست بيع قطع تاريخية أخرى، مثل صورة أصلية لهتلر موقعة بخط يده، وعفوا مكتوبا بخط اليد من الملكة فيكتوريا يعود إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بالخيانة.

وقال العضو المنتدب لدار المزادات كارل بينيت، إنه يتوقع اهتماما من جميع أنحاء العالم.

وتابع: "تكمن أهمية قلم الرصاص الشخصي لهتلر في حقيقة أنه يساعد في كشف جزء مخفي من التاريخ، ويعطي نظرة ثاقبة فريدة لعلاقات هتلر الشخصية، التي أخفاها بدقة عن أعين المتابعين".

وقال بينيت إن البحث والمناقشة الدقيقة مع بائع القلم حول مكان الحصول على القلم "منحاني الثقة في أن القلم فعلا كان ملكا لهتلر".

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