تسهيلات حكومة كوردستان لتصدير المنتجات المحلية

أربيل (كوردستان24)- قدمت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة كوردستان، تسهيلات كبيرة للتجار الراغبين في تصدير المنتجات الزراعية المحلية الى الخارج، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، على ان تصدر المنتجات والمحاصيل بإسم وعلم كوردستان.

وقد قامت عدة مصانع محلية وبمساعدة الحكومة بتعبئة منتجات مزارعي كوردستان في اكياس وعلب كرتونية خاصة، ودونوا عليها جملة (صنع في كوردستان - Made in Kurdistan) ليتم تصديرها وبيعها في الأسواق العالمية.

وقال أراس حميد مالك مصنع لتصدير المنتجات المحلية، إن المنتجات المحلية المصدرة للخارج تخضع للرسوم الجمركية لكن لا يتم تحصيل أي مبالغ من التجار الذين يصدرون تلك المنتجات، فقد كان الإعفاء الجمركي قرارًا من التشكيلة الوزارية لدعم المزارعين والتجار لحثهم وتشجيعهم على تصدير المنتجات المحلية، وتعزيز وتطوير القطاع الزراعي ومساعدة الفلاحين والمزارعين على تسويق وبيع منتجاتهم.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في بداية شهر مايو الجاري أنه "تم تصدير 22 طناً من منتجات متنوعة محلية من إقليم كوردستان الى دولة السويد وتحمل عبارة صنع في كوردستان".

وكان من بين المنتجات المحلية التي تم تصديرها "الرز والراشي" من خلال إحدى الشركات المحلية في كوردستان.

وتعمل حكومة كوردستان على تسويق منتجات مزارعي كوردستان في إطار استراتيجية وخطة رصينة، إذ تقرر طرح منتجات التفاح والعنب والعسل في أسواق عدد من الدول خلال هذا العام.

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كان قد وعد سابقاً بتسويق المنتجات المحلية الكوردستانية في الاسواق العالمية، فبعد مشروع تصدير الرمان من حلبجة وزاخو الى أسواق الخليج، تعمل حكومته حالياً على تصدير التفاح والعنب والعسل أيضاً الى الاسواق العالمية.

وكانت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان على عكس سابقاتها من الحكومات، ومنذ بداية تشكيلها عملت على تعزيز وبناء البنية التحتية في إقليم كوردستان.

وإحدى أهم الاستراتيجيات الاقتصادية لحكومة إقليم كوردستان هو رفع نسبة الصادرات والتبادل التجاري مع دول العالم، لذلك فقد اهتمت باستمرار بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية في كوردستان.