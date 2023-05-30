وزارة التخطيط: سكان العراق 43 مليون بنهاية 2023 وتأجيل التعداد بسبب الموازنة

أربيل (كوردستان 24 ) -كشفت وزارة التخطيط العراقية عن تأجيل التعداد السكاني في البلاد الى شهر تشرين الاول من العام المقبل 2024 بسبب عدم اقرار الموازنة العامة، مشيرة الى ان تعداد سكان العراق سيبلغ 43 مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي انه "تقرر تأجيل التعداد العام للسكان بسبب تأخر اقرار الموازنة، وانتهاء نصف السنة الحالية من دون اقرارها، لاسيما واننا نحتاج الى تحصيصات مالية لتغطية عملية التعداد السكاني".

واضاف عبد الزهرة الهنداوي ان "هنالك بنى تحتية ومتطلبات تحتاج مدى زمنياً، لذا في ضوء عدم اقرار الموازنة صار من غير الممكن استكمال كل هذه المتطلبات في غضون الاشهر الستة المتبقية من السنة الحالية".

ولفت عبد الزهرة الهنداوي الى ان "عملية التعداد العام للسكان تحتاج الى توفير اجهزة لوحية وتصنيعها واستيرادها من الخارج، وكذلك تدريب العدادين لمدة شهرين، فضلاً عن اجراء عمليات الحصر والترقيم التي تحتاج الى اكثر من شهرين، وأيضاً اجراء التعداد التجريبي، وغيرها الكثير من التفاصيل التي تحتاج الى مدة زمنية"، مؤكداً انه "لم يعد هنالك متسع من الوقت يكفي لانجاز كل هذه المتطلبات، لذلك تم تأجيل هذه العملية الى العام المقبل بشكل اضطراري".

أما بخصوص نفوس العراق، ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية انه "نتوقع ان يصل نفوس العراق الى 43 مليون نسمة بنهاية العام الحالي 2023، موزعين بواقع 50.5% للذكور و49.5% للنساء".

كان تعداد سنة 1997 هو آخر تعداد للسكان أجري في العراق، ولكن فقط في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي حينها، واستثني إقليم كوردستان من التعداد، ويعتمد العراق حالياً تعداد سنة 1957 باعتباره أفضل عملية تعداد وأنها أجريت بعيداً عن الأغراض والنوايا السياسية.

وكان العراق قد دأب في السابق على إجراء تعداد عام للسكان كل عشر سنوات، حيث جرت عمليات التعداد السكاني في سنوات (1927، 1934، 1947، 1957، 1965، 1977، 1987، 1997).