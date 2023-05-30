جامعة صلاح الدين تتوّج بالمركز الثاني عالمياً في مسابقة هواوي بالصين

أربيل (كوردستان 24)- تُوّجت أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات ICT بجامعة صلاح الدين في أربيل بالمركز الثاني، في التصفيات النهائية السابعة لمسابقة هواوي العالمية للتكنولوجيا عام 2022- 2023، المقامة في الصين.

وقالت مديرة تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في جامعة صلاح الدين، الدكتورة ماردين عبد الله أنور، "اختتمت مسابقة هواوي العالمية وحققنا المركز الثاني".

وأضافت في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "تضمنت مسارات المسابقة، الشبكات والسحابة والحوسبة والابتكار والطرق الذكية والطاقة الرقمية الإلكترونية".

وأشارت أنور إلى أن جامعة صلاح الدين "مثّلت العراق بأكمله، من خلال طلاب من جامعات صلاح الدين، الموصل والأنبار".

مؤكّدةً في الوقت ذاته، على أن المسابقة تشكّل حافزاً للارتقاء بمستوى الطلاب والارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا.

وشارك في المسابقة، التي أقيمت في الفترة بين 24 ولغاية 28 مايو أيار 2023 كل من الطلاب: محمد زيوار من جامعة صلاح الدين بأربيل، وسديم وميز من طلاب جامعة الموصل، إضافةً إلى محمد ياسر من جامعة الأنبار.

وتعدُّ مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمثابة مسابقة عالمية، تعتمد على تقنيات الشركة الصينية لتعزيز تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الطلاب الشباب.

وأصبحت المسابقة التي تُنظّم وطنياً وإقليمياً وعالمياً، واحدة من أكبر المسابقات في العالم، حيث جذبت هذا العام أكثر من 120 ألف مشارك من 74 دولة عبر 2000 جامعة.

وتهدف إلى دفع تنمية المواهب عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واختيار المواهب المؤهلة للصناعة، وتوفير القوى الدافعة المستقبلية والمشاركين النشطين للتحول الرقمي باستمرار.

كذلك تعزيز رسم الخرائط الفعالة لعرض المواهب والطلب عليها، والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق استدامة النظام البيئي للمواهب.