ریاضة

بوتشيتينو مديراً فنياً لـ تشيلسي الإنكليزي

أصبح بوتشيتينو المدير الفني الدائم السادس لتشيلسي، خلال 5 سنوات، بعد الإطاحة بغراهام بوتر، وتوماس توخيل في وقت سابق من الموسم المنقضي
author_image Kurdistan24 اربیل
ماوريسيو بوتشيتينو
ماوريسيو بوتشيتينو
العالم ماوريسيو بوتشيتينو تشيلسي توماس توخيل

أربيل (كوردستان 24)- قرر نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين المدير الفني السابق لتوتنهام، وباريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، مديراً فنياً لفريق كرة القدم، في الموسم المقبل.

المدير الفني الأرجنتيني البالغ من العمر 51 عاماً، سيبدأ عمله رسمياً، في الأول من يوليو/ تموز المقبل، لمدة سنتين، مع وجود خيار في العقد يتيح التمديد.

وقاد المدير الفني الانتقالي، لتشيلسي، فرانك لامبارد، الفريق إلى احتلال المركز الثاني عشر في جدول البطولة، وهو الأسوأ في تاريخ النادي خلال آخر 25 عاماً.

وبذلك أصبح بوتشيتينو المدير الفني الدائم السادس لتشيلسي، خلال 5 سنوات، بعد الإطاحة بغراهام بوتر، وتوماس توخيل في وقت سابق من الموسم المنقضي.

كما أنه المدير الفني الرابع، منذ سيطرة المالك الجديد للنادي، الأمريكي تود بويلي، في يوليو/ تموز الماضي.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف