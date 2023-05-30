بوتشيتينو مديراً فنياً لـ تشيلسي الإنكليزي

أربيل (كوردستان 24)- قرر نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين المدير الفني السابق لتوتنهام، وباريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، مديراً فنياً لفريق كرة القدم، في الموسم المقبل.

المدير الفني الأرجنتيني البالغ من العمر 51 عاماً، سيبدأ عمله رسمياً، في الأول من يوليو/ تموز المقبل، لمدة سنتين، مع وجود خيار في العقد يتيح التمديد.

وقاد المدير الفني الانتقالي، لتشيلسي، فرانك لامبارد، الفريق إلى احتلال المركز الثاني عشر في جدول البطولة، وهو الأسوأ في تاريخ النادي خلال آخر 25 عاماً.

وبذلك أصبح بوتشيتينو المدير الفني الدائم السادس لتشيلسي، خلال 5 سنوات، بعد الإطاحة بغراهام بوتر، وتوماس توخيل في وقت سابق من الموسم المنقضي.

كما أنه المدير الفني الرابع، منذ سيطرة المالك الجديد للنادي، الأمريكي تود بويلي، في يوليو/ تموز الماضي.