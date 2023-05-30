سیاسة

وزير الخارجية العراقي يلتقي السفيرة الأميركية لدى بغداد

بحث الجانبان سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين
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فؤاد حسين ورومانوسكي
فؤاد حسين ورومانوسكي
العراق فؤاد حسين آلينا رومانوسكي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، أمس الاثنين، سفيرة الولايات المُتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي.

وبحث الجانبان سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما ناقشا مسألة نقل العائلات من مخيم  الهول إلى مخيم مخصص لهم داخل  العراق والتحديات المتعلقة بهذه العملية.

وتطرق الطرفان إلى الاجتماع القادم للتحالف الدوليّ، الذي سيعقد في المملكة العربيَّة  السعوديَّة بمُشارَكة وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء.

 

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