مسرور بارزاني يفتتح  مصنعاً للألبان في "ميركسور"

أربيل (كوردستان 24 ) -إفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء مصنع " زوم " للألبان في قرية "زازوك" التابعة لقضاء ميركسور في منطقة بارزان .

تم وضع حجر الاساس لهذا المشروع من قبل الرئيس مسعود بارزاني في عام 2020 وعلى مساحة 13046 متر مربع.

يتكون المشروع من 20 مركزا لاستقبال منتجات الحليب ويتالف من قسمين مصنع إنتاج البيض ومراكز تجميع المواشي ومنتجات الفلاحين وتم الانتهاء من اثني عشر مركزاً وجاري تنفيذ ثمانية أقسام جديدة ،وسيتم افتتاح أقسام أخرى حسب احتياجات المصنع.

وسيوفرالمصنع فرص عمل لـ 300 أيدي عاملة ، وسيستفيد نحو 2700 عائلة من هذا المصنع .

يأتي فتح هذا المصنع ضمن سياسة الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني في دعم القطاع الخاص وإنشاء بنية تحتية متينة بالاضافة الى دعم الفلاحين ودعم المنتجات المحلية وفق إستراتيجية لتصدير أكبر حجم من المنتجات الى الخارج مثل أوروبا وأمريكا ودول الخليج ب الى تغطية حاجة السوق المحلية وعدم الحاجة الى إستيراد المواد والمنتجات .

كما تسعى حكومة الاقليم فتح مصادر دعم أخرى يعتمد عليها إقتصاد كوردستان غير مصدر النفط ضمن سياسة تنويع المصادر .