مسرور بارزاني: مستعدون للحوار دائما ولكن لا تنازل عن حقوق شعب كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الثلاثاء 30 أيار مايو 2023، استعداد حكومة الإقليم الدائم للحوار مع بغداد حتى التوصل الى حلول لكافة الخلافات العالقة بين الجانبين، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه لا تنازل عن حقوق شعب كوردستان.

وجاء حديث مسرور بارزاني، خلال افتتاحه مصنع " زوم " للألبان في قرية "زازوك" التابعة لقضاء ميركسور في منطقة بارزان، والتي تم وضع حجر الأساس له من قبل الرئيس مسعود بارزاني في عام 2020.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له ألقاها خلال مراسم افتتاح المصنع "في وقت سابق توصلنا الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن العديد من المشاكل كالنفط والغاز وقانون الموازنة والمادة 140 وغيرها".

وتابع "لكن هناك من جاء اليوم ليخلق العراقيل لتنفيذ الاتفاق فقد طرح أعضاء من اللجنة الإدارية بنودا في حال تم تطبيقها، فستشكل خطرا كبيرا على إقليم كوردستان، وهي في الوقت نفسه ليست جزء من الاتفاق الموقّع مع السوداني".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

وأشار مسرور بارزاني في كلمته الى استعداد حكومة الإقليم الدائم للحوار مع حكومة بغداد حول مختلف القضايا الإشكالية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا تنازل عن حقوق إقليم كوردستان وشعبه.

وشدد رئيس حكومة الإقليم خلال حديثه على ضرورة الإكثار من المشاريع الخدمية والاقتصادية بغرض تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كوارد وطني وحيد، وبالتالي تجنب الأزمات الاقتصادية.

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت سابق، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".