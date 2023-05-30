وزير البلديات يوافق على إنفاق نحو 5 مليارات دينار لتمويل مشاريع خدمية في السليمانية

أربيل (كوردستان24)- وافق وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الثلاثاء 30 أيار مايو 2023، على تخصيص أكثر من أربعة مليارات و 644 مليون دينار لتمويل اقامة مشاريع خدمية في محافظة السليمانية.

والمبلغ هو أربعة مليارات 644 مليون 637 ألف دينار، ويؤمن نسبة 100 بالمئة من عائدات بيع أراضي تابعة لبلدية السليمانية، بهدف تنفيذ 14 مشروعا خدميا متنوعا في السليمانية.

وتشمل المشاريع شق طرق، وخرسانة، وإنشاء وتوسيع شبكات المجاري، وايصال الخدمات، ورصف الطرق، وتوفير الاسفلت السائل والوقود لمصنع تانجرو للأسفلت، إلى جانب توفير العديد من الخدمات الأخرى في عموم السليمانية.