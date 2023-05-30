هيئة الحج تدعو الحجاج إلى الابتعاد عن رفع الشعارات السياسية

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي، الثلاثاء 30 آيار 2023، الحجاج العراقيين إلى الالتزام بجميع التعليمات، ليكونوا سفراء ممثلين للبلد في الديار المقدسة.

وشدد المسعودي في مؤتمر صحفي، على ضرورة الابتعاد عن رفع الشعارات السياسية أو المذهبية، فيما أكد وجود تفويج بري من مطارات إقليم كوردستان وكركوك.

وأضاف رئيس هيئة الحج والعمرة، ان "موسم الحج الحالي يشهد حضور الكثير من كبار السن، بسبب إجراءات كورونا السابقة التي منعتهم من أداء الفريضة".

وأشار الى أن "الحجاج العراقيين مطالبين بالالتزام بجميع التعليمات، وأن يكونوا سفراء ممثلين للبلد في الديار المقدسة".

وتابع المسعودي "ابتعدوا عن رفع الشعارات السياسية أو المذهبية ورفع الصور والرايات التي تبعد عن أصل فريضة الحج".

وأوضح رئيس هيئة الحج، أن "بغداد هي الاكثر تفويجاً للحجاج، وستنطلق رحلات الحج من كافة مطارات العراق بما فيها مطار كركوك ومطارات إقليم كوردستان".

ولفت المسعودي الى أن "ما يميز هذا العام، هو أن هنالك تفويجاً برياً من محافظات اقليم كوردستان وكركوك"، مستدركاً بالقول: " ناقشنا مع وزير الداخلية والعمليات المشتركة الطريق البري للحج، وتم تفويج أول ثلاثة أفواج".

وتوقع المسعودي أن تصل أعداد الحجاج من جميع أنحاء العالم إلى أكثر من مليوني حاج من مختلف الجنسيات"، مؤكداً: أنه "لن تكون هنالك زيادة في أعداد الحجاج، لكن نخشى من تفويج أعداد (بالمجاملة)، وهي خارج رقابة وتدقيق الهيئة العليا".

وكانت هيئة الحج والعمرة العراقية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن عدد الحجاج العراقيين هذا العام يبلغ 37 ألف حاج.