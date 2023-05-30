وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تتعلق بسوريا

أربيل (كوردستان24)- أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بسوريا، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الموقع أن العقوبات تستهدف "شركتي الفاضل والأدهم للصرافة"، وفق ما نقلت رويترز.

وفرض الكونغرس الأميركي عقوبات على الأسد وأفراد عائلته لمنعهم من إجراء تعاملات مالية، بالإضافة الى العديد من الشركات والأشخاص الذين لهم صلة مع الأسد وحزب الله اللبناني وإيران، في وقت استعاد النظام السوري السيطرة على القسم الأكبر من البلاد بعد حرب خلّفت على مدار عقد قرابة نصف مليون قتيل.

ويعيش الاقتصاد السوري منذ سنوات، أسوأ مراحله، حيث هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.

وحذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60 بالمئة من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد.