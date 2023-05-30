وفد من إقليم كوردستان يزور ايران يوم غد الأربعاء

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يُجري وفد من إقليم كوردستان، يوم غد الأربعاء، زيارة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة اربيل نيوز، بأن وفد اقليم كوردستان، سيضم جميع المحافظين والمشرفين على الادارات المستقلة والغرف التجارية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز وتطوير علاقات إقليم كوردستان مع دول الجوار.

وسيبحث الوفد المصالح الاقتصادية المشتركة وتعزيز التحركات التجارية، مع نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون الأعمال، وحاكم أذربيجان الغربية (أورميا) وكرمانشاه وسنندج.