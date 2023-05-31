ماموستا جعفر : من تسببوا في المشاكل في بغداد هم جزء منا

أربيل (كوردستان 24 ) – قال السياسي فاضل كريم أحمد ،القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني والمعروف بـ( ماموستا جعفر ) لكوردستان 24 : "إن الأحداث التي وقعت في بغداد تعكس المشاكل التي حدثت في الماضي في إقليم كوردستان ، وكان على القادة والأحزاب السياسية الكوردستانية التنسيق والعمل كفريق واحد في بغداد،مشيرا أن الذين تسببوا في هذه المشاكل هم جزء منا "

وأضاف جعفر :" المشاكل الموجود بين إقليم كوردستان وبغداد وضعت الاقليم في زاوية وصفها "بالخطيرة " ، وكان لابد تحل منذ عام 2003 عندما كان لإقليم كوردستان مكانة قوية وليس الان ،على سبيل المثال قانون النفط والغاز وأن يكون لرئيس الجمهورية حق النقض " الفيتو ".

وأوضح القيادي فاضل كريم وهو من مؤسسي الاتحاد الوطني الكوردستاني :" طبيعة كل دولة مركزية أنها لا تسمح بطبيعة الحكم الذاتي واللامركزية وأي شيء آخر.

وتابع :" صحيح أن صدام حسين لم يعد موجوداً ، لكن ثقافتة وعقليته وسياسته وعلميات التعريب كل هذه مازالت باقية في العراق ، ويتم تطبيقها بشكل آخر ومايحدث في كركوك خير مثال على ذلك .

وشدد جعفر خلال حديثه بالقول :"على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان أن تدعم كل محافظة عراقية من أجل إنشاء أقاليم أخرى في العراق ،وذلك لتطبيق النظام الفيدرالي في العراق ، لأن السلطة المركزية خطيرة".