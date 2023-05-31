ریاضة

"عرضٌ مرعب" من بلدٍ عربي لـ بنزيما يودّع به ريال مدريد

سيوافق بنزيما على العرض بنسبة كبيرة، وستكون مواجهة الأحد أمام أتلتيك بلباو وداعية للاعب الفرنسي
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بنزيما
بنزيما
العالم كريم بنزيما دوري روشن ريال مدريد

أربيل (كوردستان 24)- يستمر الحديث حول مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الذي قد ينتقل إلى دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.

وتقارير صحفية كانت قد ربطت اسم كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بالانضمام إلى نادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي القادم، وفق موقع سعودي سبورت.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع فريق ريال مدريد في يونيو المقبل 2023، أي سيصبح لاعبًا حرًا يوقع لأي فريق مجانًا. 

وفقاً لصحيفة "الموندو" الإسبانية الشهيرة، فإن الدوري السعودي قدم عرضاً مغرياً لبنزيما يمتد لموسمين تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

وأكدت أن العرض السعودي لبنزيما يتضمن تفاصيل معقدة حول الامتيازات المالية والحرية التي يمكن أن يتمتع بها النجم الفرنسي الموسم المقبل.

وأوضحت أن يمكن لبنزيما أن يختار الانضمام إلى أي ناد في أي مدينة يختارها في السعودية، علاوة على ذلك، سيتم تزويده بأي كماليات يطلبها خلال فترة لعبه في المملكة العربية السعودية.

كما أن قيمة عقد بنزيما ستكون معفية من الضرائب، بالإضافة إلى امتلاكه حقوق صوره بنسبة 100%.

وأشارت إلى أن بنزيما سيوافق على العرض بنسبة كبيرة، وستكون مواجهة الأحد أمام أتلتيك بلباو وداعية للاعب الفرنسي.

 

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