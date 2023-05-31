إنشاء مبنى مختبرات جامعة اربيل التقنية بتكلفة 947 مليون دينار

أربيل (كوردستان24)- تم اليوم الأربعاء 31 أيار مايو 2023، وضع حجر الأساس لمبنى المختبرات في الكلية التكنولوجية التقنية في جامعة أربيل.

وينفذ المشروع في غضون 360 يوما بتكلفة 947 مليون دينار، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق تضم 21 مختبرا علميا و 39 وحدة إدارية ودراسية، فضلا عن قاعة كبيرة لعقد الندوات.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر، "ما نراه اليوم هو ثمرة جهود الأساتذة والأقسام ورئيس الجامعة، حيث وضعنا مواردنا في خدمة تنمية القدرات وتطوير البنية التحتية للمختبرات والقاعات الدراسية وبيئة التعليم".

وأضاف ارام محمد قادر: "في ظل خطة إصلاح التعليم العالي، تتمتع الجامعات التقنية بمكانة بارزة وهامة لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في قبول الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، ويسعدنا أن مستوى الجامعات جيد جدًا ونشهد مزيدًا من التقدم".

وأوضح قائلا: "بالإضافة إلى تثقيف الطلاب في مختلف التخصصات وإتقان المهارات والقدرات المختلفة، فإن من واجبنا أيضا إعادة الانتماء الوطني لشباب بلادنا، ويتم ذلك عبر توفير فرص عمل وضمان حياة كريمة لهم".

وبهذه المناسبة، ألقى الدكتور إدريس هركي، رئيس جامعة أربيل التقنية، كلمة ناقش فيها الجوانب المختلفة للمشروع وسبل خدمة الطلاب، وقال: "ما ينفذ هو جزء من خطة طويلة المدى لبناء وتعزيز البنية التحتية لجامعتنا".