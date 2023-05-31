العاصمة الأردنية تتزين استعدادا لزفاف ولي العهد

أربيل (كوردستان24)- يستعد الأردنيون لحفل زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة آل سيف بتزيين شوارع العاصمة بالأعلام وبصورهما.

وزين بعض أصحاب المتاجر وسط عمان متاجرهم من الداخل بصور الأمير ورجوة احتفالا باقتراب المناسبة، وكتبت عبارة "نفرح بالحسين".

وانتظر الأردنيون بحماس مراسم أول زفاف ملكي كبير في بلدهم منذ سنوات طويلة، ويحظى العروسان، باهتمام إعلامي كبير، نظرا لأهمية هذا الزفاف ورمزيته.

وتمزج مراسم حفل الزفاف التقاليد الأردنية بالبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

وأعلنت الحكومة عطلة رسمية بمناسبة زفاف ولي العهد اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 31 أيار وحتى مساء الخميس الأول من يونيو/ حزيران.

سيعقد قران ولي العهد في قصر زهران في العاصمة عمّان، ويُعد هذا القصر واحدا من أقدم القصور الملكية الأردنية، وقد أقيمت فيه العديد من الأعراس الملكية، مثل حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني وجده الراحل الملك الحسين بن طلال، وفق ما أوردت "بي بي سي".

ومن ثم سينطلق موكب الزفاف في مسار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غربي عمّان، وسيتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين من خلال سبعة مواقع موزعة على طريق الموكب الملكي الأحمر.

ويُعد الموكب الملكي الأحمر علامة فارقة في المناسبات الوطنية الأردنية، ويتكون من سيارات ملكية حمراء مكشوفة عددها 20 سيارة من نوع "لاند روفر"، تشارك عادة 14 سيارة منها في الموكب، وأصبحت ترافقها 10 دراجات نارية، بدلا من خيول بيضاء كانت ترافق الموكب قديما.

وقال بيان للديوان الملكي الهاشمي، إن مراسم عقد القران ستكون في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء خصيصا للضيوف.

واكتسب قصر الحسينية، اسمه، من مجاورته لمسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، ويجمع تصميمه بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي ورونقه.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية فإن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، ستحضر الحفل، إلى جانب ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما ووريثة العرش الهولندي كاترينا أماليا، ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

كما أكد الإعلام الأردني حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، حفل الزفاف الملكي.

ويقيم الملك عبدالله الثاني حفل عشاء "القرا - وليمة العرس" اليوم في الديوان الملكي بحضور أفراد العائلة المالكة ورجالات دولة ومسؤولين ووزراء وأعيان ونواب ووجهاء عشائر ومخيمات وشباب رياديين وغيرهم من ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية.