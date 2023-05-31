رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 31 أيار (مايو) 2023، بوفاة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية د. بيوار خنسي.

وفيما يلي نص التعزيّة:

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية د. بيوار خنسي.

لقد كان د. بيوار خبيراً بارعاً وماهراً ومتمكناً في مجاله، وكاتباً وباحثاً معروفاً وله العديد من الكتب والنتاجات الثرية في الطاقة والنفط، وكان قدوة للإنسان المخلص والمتفاني في عمله ومهماته.

وفي هذه المناسبة الحزينة، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه ومعارفه، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2023/5/31