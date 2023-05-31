سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية

مؤكداً أن المرحوم "كان قدوة للإنسان المخلص والمتفاني في عمله ومهماته".
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة تعزية دبيوار خنسي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 31 أيار (مايو) 2023، بوفاة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية د. بيوار خنسي.

وفيما يلي نص التعزيّة:

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية د. بيوار خنسي.

لقد كان د. بيوار خبيراً بارعاً وماهراً ومتمكناً في مجاله، وكاتباً وباحثاً معروفاً وله العديد من الكتب والنتاجات الثرية في الطاقة والنفط، وكان قدوة للإنسان المخلص والمتفاني في عمله ومهماته.

وفي هذه المناسبة الحزينة، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه ومعارفه، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2023/5/31

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف