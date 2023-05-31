صحة وبیئة

أربيل تسجل حالة وفاة بالحمى النزفية

author_image سوار أحمد
کوردستان الحمى النزفية وفاة اربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية صحة أربيل، اليوم الأربعاء 31 أيار 2023، وفاة أحد المرضى المصابين بالحمى النزفية. 

وأفادت المديرية في بيان، إن مريضاً يبلغ من العمر 19 عاماً راجع المستشفى قبل يومين من الآن وتم أخذ عينة منه بغرض الفحص في مختبرات صحة أربيل وتم إرسال العينة إلى بغداد بغرض التأكد. 

وأضافت أن المريض فارق الحياة اليوم الأربعاء، قبل ظهور نتيجة الفحص من بغداد.

وتشير المعلومات إلى أن المريض المتوفى يعمل قصاباً وقد توجه إلى مستشفى الطوارئ بعد ظهور أعراض الحمى النزفية عليه.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في 13 أيار الجاري، أن إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 95 حالةً من بينها 13 وفاةً منذ بداية العام 2023، بعدما كان المرض وصل إلى أعلى مستويات انتشاره في العام 2022. 

ويعدّ مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. 

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن انتقال حمى القرم- الكونغو النزفية إلى البشر يحدث "إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".

ولا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان. أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن. لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي الى الوفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية. 

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