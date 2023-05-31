أثير الشرع: النظام في العراق فيدرالي ومن حق كل محافظة أن تؤسس فيدرالية في إطار الدستور

أربيل (كوردستان 24)- قال المحلل السياسي العراقي أثير الشرع، اليوم الأربعاء، إن النظام في العراق فيدرالي، مؤكداً أن من حق كل محافظة أن تؤسس لنفسها فيدرالية في إطار الدستور.

وأضاف أثير الشرع في مقابلة مع كوردستان 24، "يوجد في إقليم كوردستان نظام متبع، كذلك هناك قانون وانتخابات، فضلاً عن أمور أخرى مثل البيئة الآمنة والاستثمار".

وأشار إلى أن "المبالغ المالية التي تذهب إلى الإقليم من الموازنة العامة، يتم استثمارها بشكل حقيقي" في كوردستان، لا سيّما في "أربيل".

وتابع "مخرجات الزيارات المتكررة لقادة إقليم كوردستان إلى بغداد تكون جيدة، ويحدث هناك تفاهم وتوافق جيد"، مضيفاً "لكن التدخلات الداخلية والخارجية تقف عائقاً، وتجبر السلطتين التشريعية والتنفيذية على عدم الإيفاء بهذه التعهدات والتوافقات".

وأكد أن "الإقليم مهيأ تماماً لاستقطاب الشركات الكبرى العالمية للاستثمار" مشيراً إلى أن "ذلك غير متوفر في باقي المحافظات العراقية"، مشدداً على "ضرورة إرسال مستحقات ورواتب موظفي إقليم كوردستان".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، يوم الجمعة، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".