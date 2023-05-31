سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يهنّئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني أردوغان تهنئة رئاسة تركيا

أربيل (كوردستان24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 31 أيار مايو 2023، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد.

وفي اتصال هاتفي، قدم رئيس الاقليم التهاني للرئيس التركي، بعد نجاحه في الجولة الانتخابية الثانية، للانتخابات الرئاسية.

وخلال الاتصال أعرب نيجيرفان بارزاني عن تمنياته بالنجاح للرئيس التركي وشعب تركيا وحكومتها، مشيرا في الوقت نفسه الى رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا.

من جانبه، أعرب أردوغان عن امتنانه وتقديره لرئيس إقليم كوردستان، وجدد رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، داعيا في الوقت نفسه نيجيرفان بارزاني إلى حضور مراسم أداء اليمين الدستورية في أنقرة.

وتم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا المشتركة.

وفاز أردوغان يوم الأحد الماضي، بولاية جديدة -وأخيرة دستوريا- مدتها 5 سنوات، على منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وفاز أردوغان بعد حصوله على 52,2 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه كليجدار أوغلو. وتوالت التهاني من قادة دول العالم بفوز أردوغان بالولاية الجديدة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف