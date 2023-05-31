رئيس إقليم كوردستان يهنّئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا

أربيل (كوردستان24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 31 أيار مايو 2023، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد.

وفي اتصال هاتفي، قدم رئيس الاقليم التهاني للرئيس التركي، بعد نجاحه في الجولة الانتخابية الثانية، للانتخابات الرئاسية.

وخلال الاتصال أعرب نيجيرفان بارزاني عن تمنياته بالنجاح للرئيس التركي وشعب تركيا وحكومتها، مشيرا في الوقت نفسه الى رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا.

من جانبه، أعرب أردوغان عن امتنانه وتقديره لرئيس إقليم كوردستان، وجدد رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، داعيا في الوقت نفسه نيجيرفان بارزاني إلى حضور مراسم أداء اليمين الدستورية في أنقرة.

وتم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا المشتركة.

وفاز أردوغان يوم الأحد الماضي، بولاية جديدة -وأخيرة دستوريا- مدتها 5 سنوات، على منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وفاز أردوغان بعد حصوله على 52,2 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه كليجدار أوغلو. وتوالت التهاني من قادة دول العالم بفوز أردوغان بالولاية الجديدة.