العكيلي: الإنقلاب على كوردستان هو تنفيذ لأجندات خارجية بأيادي عراقية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الأمين العام لحزب الأمة العراقي محمود العكيلي، اليوم الأربعاء، أن الإنقلاب على كوردستان، وتغيير المواد المتعلقة بالإقليم في مشروع الموازنة الاتحادية، هو تنفيذ لأجندات خارجية بأيادي عراقية.

وقال محمود العكيلي في مقابلة مع كوردستان 24، إن "هناك نواباً وكتل سياسية يكنون العداء للإقليم نتيجة للطفرة العمرانية، فضلاً عن العلاقات التي تتمتع بها كوردستان على المستوى الخارجي".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان نجحت في الملفات الاقتصادية والعمران والأمن، بعكس الحكومات الاتحادية التي لم تقدم للمواطنين شيئاً، سوى سرقة المال العام وهدم البُنى التحتية".

وأكد أن "هذا الإنقلاب على إقليم كوردستان، هو تنفيذ لأجندات خارجية بأيادي عراقية وكتل سياسية، لا تريد الخير للعراق، ولا للإقليم".

وأشار إلى أنه "عوض أن ينتفض النائب البرلماني على ملفات الفساد، وملفات المخدرات، والواقع الاقتصادي والخدمي السيء في البلاد، فإنه على العكس من ذلك يعمل على قطع موارد إقليم كوردستان".

وتابع أن "الهجمة على الإقليم غير إنسانية وغير أخلاقية"، مبيناً أن "المواطن في إقليم كوردستان هو مواطن عراقي من الدرجة الأولى"، مشدداً على أن "الدول التي تقصف أربيل لا تريد الخير لهذا البلد".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، يوم الجمعة، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".